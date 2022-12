Jan Błachowicz o wielkim rozczarowaniu po walce na UFC: Żałuję tych słów! Wycofuję się z nich

Super Express: - Jakie uczucia towarzyszą tobie po walce na UFC?

Jan Błachowicz: - Niedosyt – to jest to, co ja czuję. Dziwne uczucie… Nie mogę się smucić, bo nie przegrałem, ale nie mogę się też cieszyć, bo nie wygrałem. Było blisko, zabrakło dwóch czy trzech kopnięć. Gdybym obronił jedno obalenie więcej, to decyzja mogła iść na moją stronę i byłoby święto.

- Czy duży wpływ na walkę miała nagła zmiana dystansu z trzech na pięć rund? Nie zabrakło kondycji?

- Skłamałbym, gdybym powiedział, że byłem świeży. Czułem zmęczenie, ale to jest normalne przy 25-minutowej walce. Ankalajew był tak zdesperowany, że musiał mnie obalić. Wiedział, że bez tego walka dużo dłużej nie potrwa. Jego desperacja wygrała.

- Kolejny zawodnik zasłania się kontuzją, z którą miał wychodzić do walki z tobą.

- Wydaje mi się, że nie mają szczęścia i wychodzą z tymi urazami po walce. Nie chcę przeklinać, ale zaczyna mnie to denerwować. Jeśli masz kontuzję – zostań w domu i zaparz sobie rumianek. To jest oznaka słabości, żeby wyjść z twarzą.

- Żałujesz tych słów w klatce, żeby dać pas Ankalajewowi?

- Bardzo żałuję. Emocje były spowodowane piątą rundą i wkręciłem sobie, że cała walka tak wyglądała. Joe Rogan trochę włożył mi tą narrację. Wycofuję się z tych słów. Remis był sprawiedliwy.

Oglądaj całą rozmowę z Janem Błachowiczem w materiale wideo na Sport.se.pl i kanale KOLOSEUM na YouTube!