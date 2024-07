Mateusz Gamrot zabrał głos w sprawie przyszłej walki. Zawodnik UFC się nie patyczkował, zwrócił uwagę na jedno

Marianna Schreiber zwróciła się do swoich fanów! Gorące zdjęcie rozgrzewa, wróci do polityki?

Marta Linkiewicz zmieniła się nie do poznania! Co za metamorfoza, jej zdjęcie trzeba zobaczyć!

Niebywałe, czym zajmuje się teraz Ewa Brodnicka. Walki i rozbierane zdjęcia to nie wszystko, opadła nam szczęka!

To trzeba zobaczyć!

Mateusz Gamrot to jeden z najlepszych zawodników UFC w swojej kategorii wagowej. Polak po wielu latach spędzonych w KSW potrzebował nowych wyzwań stąd decyzja o przejściu do największej federacji na świecie. 33-latek Polak spisuje się znakomicie, stoczył dziewięć walk i tylko w dwóch przegrał z Guramem Kutateladze oraz Beneilem Dariushem. Na swojej drodze pokonywał takich zawodników jak: Rafael dos Anjos, Rafael Fiziev, Arman Tsarukyan, a także Jeremy Stephens.

Gamrot wielokrotnie wyzywał do klatki Charlesa Oliveirę, jednak brazylijski zawodnik nie wyrażał chęci, aby sprawdzić się w pojedynku z Polakiem. W piątek dziennikarze MMA Junkie oraz MMA Fighting poinformowali, że kolejnym przeciwnikiem "Gamera" będzie Dan Hooker.

Walka @gamer_mma z Danem Hookerem będzie jego 10. w UFC. Pomijając same wyniki, zerknijmy na to, na jakich galach walczył:Kutateladze – Fight Night w Abu Zabi (prelimsy)Holtzman – Fight Night w Apex (prelimsy)Stephens – Fight Night w Apex (main card)Ferreira – Fight Night w… pic.twitter.com/RairQdpsB7— Patryk Prokulski (@PProkulski) July 13, 2024

Błyskawiczna reakcja Mateusza Gamrota. Zawodnik UFC czeka na kontrakt

Walka Gamrota z Hookerem ma odbyć się w sierpniu na gali UFC 305, gdzie w walce wieczoru bronić pasa będzie znany bardzo dobrze polskiej publiczności Dricus Du Plessis. Zmierzy się z Israelem Adesanyą. W mediach społecznościowych Gamrot wypowiedział się na temat starcia z Hookerem. - Sobota, robota zrobiona. Cieszę się, że już wszyscy ogłaszają pojedynek to znaczy, że kolega jest coraz bliżej namysłu, ale ja wciąż czekam na kontrakt. Kiedy przyjdzie dopiero będzie wszystko przybite. Cały czas w gotowości, nie ma co się zastanawiać, jeden po drugim i do celu. Pozdrawiam wszystkich - przekazał "Gamer"