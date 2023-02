Tragiczne informacje obiegły świat mediów społecznościowych w środę. Nie żyje Mateusz Murański, popularny freak-fighter i aktor. Zawodnik takich organizacji jak FAME MMA, High League, PRIME Show MMA czy FEN odszedł z tego świata w wieku zaledwie 29 lat. We wpisach żegnają go inne postaci ze świata freak-fightów. Głos zabrał także Marcin Najman, który na High League 6 miał bić się z jego tatą Jackiem Murańskim.

Mateusz Murański nie żyje! Okropna wiadomość obiegła media, szokująca śmierć aktora i gwiazdy freak-fightów

Nie żyje Mateusz Murański. Marcin Najman zabrał głos

Marcin Najman przyznał, że śmierć tak młodego człowieka jest ogromną tragedią, a jego życie miało potoczyć się zupełnie inaczej.

- Wielka tragedia, bo zawsze, gdy odchodzi tak młody człowiek, to jest wielka tragedia. Nie znam okoliczności tego, co się wydarzyło, natomiast dziś to jest nieważne. Na pewno nie tak miało się jego życie potoczyć - napisał Marcin Najman na Twitterze.

Arkadiusz Tańcula po śmierci Mateusza Murańskiego. Łamał mu się głos, "mówił mi, że nie daje rady"

Kim był Mateusz Murański?

Mateusz Murański urodził się w 1994 roku w Wałczu. Największą popularność zdobył przez konflikt z Arkadiuszem Tańculą, który doprowadził do ich walki na FAME MMA 10 w maju 2021 roku. "Muran" zaimponował wówczas ogromną odpornością, ale musiał pogodzić się z porażką na punkty. Imponujący występ sprawił, że wschodząca gwiazda freak-fightów otrzymała angaż w kolejnych federacjach. Na gali FEN 34 pewnie pokonał "Epic Cheat Meala", a na Elite Fighters najpierw wygrał z "Warszawskim Dresikiem", by jeszcze tego samego wieczoru potwornie znokautować "Mielonidasa".

W listopadzie 2021 r. miało dojść do oczekiwanego rewanżu z Tańculą, jednak Murański doznał kontuzji, a jego miejsce zajął ojciec, Jacek. Kolejny rok był dla młodego "Murana" jeszcze bardziej intensywny. 2022 rok rozpoczął się dla Murańskiego walką w boksie z "Don Kasjo" na gali Prime Show MMA 1. Kasjusz pewnie wypunktował mniej doświadczonego przeciwnika, ale to nie zniechęciło wałczanina. Po trzech miesiącach na FAME MMA 14 odniósł cenne zwycięstwo z Alanem Kwiecińskim i doczekał się upragnionego rewanżu z Tańculą. Na FAME 15 po raz pierwszy w karierze przegrał przed czasem, a były przyjaciel poddał go duszeniem zza pleców. Był to spory cios dla Murańskiego, który przegrał kolejne dwie walki. Pod koniec września został rozbity w boksie przez zawodowca, Vaso Bakocevicia, a na grudniowym High League 5 sensacyjnie przegrał z Pawłem "Scarface" Bombą w K-1.