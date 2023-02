i Autor: AKPA

Miał lecieć na rozdanie Oscarów

Mateusz Murański zagrał przed śmiercią w filmie nominowanym do Oscara. Miał polecieć na rozdanie nagrody, poruszające słowa

Mateusz Murański przed swoją śmiercią zagrał w filmie nominowanym do Oscara. Zmarły zawodnik Fame MMA i High League pojawił się w filmie Jerzego Skolimowskiego "IO", który został nominowany do Oscara i zamierzał nawet pojechać do Los Angeles, aby wziąć udział w ceremonii. Przypominamy poruszające słowa zmarłego.