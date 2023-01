Mirosław Okniński zrobił wielkie oczy po tym pytaniu. Kogo uratowałby z pożaru - Najmana czy Murańskiego?

Co za fotki!

Mirosław Okniński odpowiedział na pytania czytelników "Super Expressu" i widzów kanału KOLOSEUM w najnowszym wywiadzie. Jeden z widzów kanału KOLOSEUM na YouTube zapytał trenera Oknińskiego, kogo uratowałby z płonącego pożaru - Marcina Najmana czy Jacka Murańskiego. - Jednego i drugiego. Dałbym radę - jednego za rękę, drugiego za nogę i obu bym wyciągnął. Kiedyś tak robiłem, ale nie z płonącego budynku, ale tak wyciągałem - uśmiechał się trener Okniński.

Po chwili jednak odpowiedział, kogo by wybrał, gdyby musiał. - Kurde, Marcina Najmana znam dłużej i pewnie, gdybym miał wybierać to bym wyciągnął jego. Jacek Murański gra i jest aktorem. Wszyscy by chcieli konflikt Okniński - Murański, ale ja jestem trenerem i bez przesady - dodał.

Oglądaj całą rozmowę z trenerem Mirosławem Oknińskim w materiale wideo.