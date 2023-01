FAME MMA zaskoczyło kibiców! Wielka niespodzianka przed galą FAME MMA 17, rzadka gratka

Co za fotki!

FAME MMA 17 zbliża się wielkimi krokami. Już w piątek 3 lutego odbędzie się kolejne wydarzenie freak-fightowej organizacji. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z pięściarzem, Kamilem Łaszczykiem. Wcześniej w klatce zobaczymy m.in. popularnego aktora Sebastiana Fabijańskiego, byłego mistrza KSW Marcina Wrzoska czy YouTubera Tomasza "Gimpera" Działowego. W środę 1 lutego odbędzie się konferencja przed FAME MMA 17. Organizacja przygotowała też ciekawą niespodziankę dla fanów.

FAME MMA 17 zaskoczyło kibiców. Przygotowali specjalne wydarzenie

Organizacja FAME MMA poinformowała, że przygotowała specjalny event razem z jednym ze sponsorów. W krakowskiej galerii dojdzie do spotkania z zawodnikami i szefem FAME MMA.

- Mały przedsmak II Konferencji, czyli Special Event od Pitbulla! Spotkaj się z zawodnikami FAME oraz Potężnym Włodarzem! Wpadną: Ferrari, Fabijański, Wrzosek, Tańcula oraz Gola. Widzimy się jutro w galerii Bonarka City Center, w Krakowie przy sklepie Pitbull w godz. 17:30-18:30. To nie wszystko! Będzie czekać na Was również promocja - zakupy za min. 100 zł to dodatkowo wejściówka na II Konferencję FAME 17, która odbędzie się po tym evencie - o 20:00!!! - czytamy w mediach społecznościowych FAME MMA.

Kiedy gala FAME MMA 17?

Gala FAME MMA 17 odbędzie się 3 lutego 2023 roku w krakowskiej Tauron Arenie. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kamilem Łaszczykiem. Podczas gali zaprezentują się także m.in. YouTuberzy Mandzio i Gimper, Marcin Wrzosek czy Piotr Szeliga. Ruszyła sprzedaż biletów na ebilet.pl. Transmisja w systemie PPV na FAMEMMA.tv!

