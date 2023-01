Boxdel wprost o narkotykach! Wyznanie włodarza FAME MMA wielu zetnie z nóg, nie owijał w bawełnę

Jeszcze kilka miesięcy temu wielu fanów Boxdela z pewnością nie spodziewało się, jak bardzo zmieni się życie jednego z włodarz FAME MMA, kiedy ten zdecyduje się na walkę z Pawłem Jóźwiakiem i zacznie rzetelnie przygotowywać się do pojedynku. Oprócz zrzucenia zbędnych kilogramów, Michał Baron postanowił odmienić również swój styl życia, a w pierwszej kolejności rozliczył się ze swoją przeszłością. Okazuje się, że Boxdel lubiący dobrą zabawę, teraz stał się o wiele grzeczniejszy, niż wielu mogłoby się wydawać, co potwierdza jego stanowisko na temat narkotyków.

Szczere wyznanie Boxdela o narkotykach i używkach. Przed walką z Jóźwiakiem całkowicie odmienił swoje życie

Podczas obszernego materiału z wizyty na treningu Boxdela, który pojawił się na kanale FAME MMA na "YouTube", włodarz organizacji przyznał, że zmienił swoje podejście do używek i wspomina również o detoksie - Nie jest to tajemnicą, że lubiłem się pobawić, stąd piękne numer Coco Channel, który jest dwuznaczny (…) Tylko to są numery, gdzie w tym momencie byłem bardziej postacią tragiczną. Ja myślałem, że to jest zaje****e pobawić się, przyspieszasz się, jesteś ku**a panem wszechświata, a prawda jest taka, że dość mocno wyniszczało to. - wyznał jeden z szefów freak-fightowej organizacji.

Boxdel wprost o narkotykach! Wyznanie włodarza FAME MMA wielu zetnie z nóg, mówi o detoksie

W ostatnim czasie Boxdel stroni od wszelkich używek i rzucił także papierosy. Jego stosunek do mocniejszych używek zmienił się z kolei diametralnie. - Jeżeli chodzi o ciężkie dragi to uważam, że to totalnie powinno być wyje***e. Dla mnie to nie ma czegoś takiego, że stary polecisz sobie ku**a w nos i raz na jakiś czas możesz… Teoretycznie możesz robić to codziennie, tylko nie ma czegoś takiego, że to jest zdrowe w ilości powiedzmy raz na tydzień. - argumentował Baron przekonując jego fanów, aby ci trzymali się od używek jak najdalej. Okazuje się również, że kiedy włodarz FAME MMA zaczął zmieniać swój tryb życia, w ślad za nim poszli również jego znajomi.

Zobaczcie, jak Boxdel schudł do walki z Pawłem Jóźwiakiem, klikając w galerię zdjęć poniżej!