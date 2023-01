Walka z Pawłem Jóźwiakiem na FAME 17 stała się dla Michała Barona świetną okazją, żeby zmienić swoje dotychczasowe życie i wszystko wskazuje na to, że Boxdel postanowił ją wykorzystać. Jeden z włodarzy FAME MMA wylewa na siłowni siódme poty, tracąc przy tym kolejne kilogramy. To jednak nie koniec, bowiem Boxdel postanowił też zmienić swój sposób bycia, przy okazji rozprawiając się z przeszłością i ujawniając nieznane do tej pory fakty na temat swojego życia. W tym swoją największą wagę.

Waga Boxdela sprawi, że wielu złapie się za głowę! Nie do wiary, co był w stanie zrobić ze sobą szef FAME MMA

Włodarz FAME MMA otwarcie przyznał, że wiele razy w swoim życiu nie był do końca szczery, opowiadając o tym, ile waży lub nawet ile ma wzrostu zażywając go, aby w ten sposób usprawiedliwiać nadmiarowe kilogramy. Przy okazji fani mogli dowiedzieć się również, że Baron wielokrotnie zmagał się z efektem jo-jo, co jeszcze bardziej pogarszało sprawę. - Łapałem doła i pierwsze co robiłem, to zajadałem to. Jadłem i jadłem, bo niestety jedzenie przynosi chwilową przyjemność - wyznał w swoim ostatnim filmie na "YouTube" Boxdel.

Niepojęte, do jakiego stanu doprowadził się Boxdel! Waga szefa FAME MMA dla wielu będzie szokiem

- Na razie szef FAME MMA nie ujawnił, ile obecnie wnosi na wagę, jednak dowiedzieliśmy się, ile ważył w swoim najgorszym okresie. Dla wielu fanów może być szokiem, do jakiego stanu był zdolny doprowadzić się Boxdel. - Moja największa waga to 137 kg. K***a 137 kg… Teraz jak to słyszę, to brzmi to nierealnie. - wyznał szef freak-fightowej organizacji ujawniając nieznane fakty ze swojego życia.

