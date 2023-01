PashaBiceps wraca do oktagonu! Jarosław Jarząbkowski zawalczy podczas HIGH League 6, to już pewne

Walka Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem na gali FAME 17 okazała się nie tylko jednym z najbardziej elektryzujących pojedynków w ostatnim czasie, ale również ogromną szansą dla włodarza FAME, aby odmienić swoje życie. Michał Baron doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem przeszedł ogromną metamorfozę i zrzucił sporo kilogramów. To jednak nie koniec jego przemiany, bo teraz jeden z szefów freak-fightowej federacji postanowił rozliczyć się ze swojej przeszłości i zdecydował się ujawnić nieznane dotąd szczegóły ze swojego życia.

Boxdel zdecydował się na mocne wyznanie przed walką z Jóźwiakiem! Ujawnił najbardziej skrywane informacje na swój temat

- Ostatnio dużo myślałem na temat tego, co mówiłem i co robiłem w sieci. Cała ta moja transformacja jest znacznie głębsza i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zgubienia brzuszka. Chcę być z Wami szczery. Chcę, żebyście poznali mnie takiego, jakim jestem, a nie takiego, na jakiego się kreowałem. - rozpoczął swój film na YouTube jeden z szefów federacji FAME MMA opowiadając o tym, jak reagował na nieprzychylne komentarze w sieci.

Wyszły na jaw najbardziej skrywane informacje o Boxdelu! Tak szczerego wyznania szefa FAME MMA jeszcze nie było

Okazuje się, że niejednokrotnie Boxdel nie był do końca szczery na temat swojej wagi, nawet rozmawiając z najbliższymi i zaniżając wartość, jaką wnosił na wagę. - Łapałem doła i pierwsze co robiłem, to zajadałem to. Jadłem i jadłem, bo niestety jedzenie przynosi chwilową przyjemność. Wszystkie komentarze wyśmiewające moją wagę cholernie bolały i powodowały, że czułem się ze sobą coraz gorzej (...) Moja największa waga to 137 kg. K***a 137 kg… Teraz jak to słyszę, to brzmi to nierealnie. - wyznał Boxdel dodając, że niejednokrotnie zmagał się z efektem jojo, kiedy próbując szybko zrzucić zbędne kilogramy, ostatecznie ważył jeszcze więcej. Przy okazji także szef FAME MMA postanowił powiedzieć, ile naprawdę ma wzrostu. Okazuje się, że 181 cm.

Zobaczcie, jak obecnie wygląda Boxdel, klikając w galerię zdjęć poniżej!