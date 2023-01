Niewiarygodne, jak Boxdel wygląda przed walką z Jóźwiakiem na FAME 17! Szef FAME MMA pokazał się bez koszulki

co za przemiana

Kiedy podczas pierwszej konferencji przed FAME 17 ogłoszona została walka Boxdel - Paweł Jóźwiak można było spodziewać się, że stracie to będzie jednym z tych, które będą wzbudzać największe emocje. Tym bardziej, że obaj zawodnicy mają wrzucić do puli ogromne pieniądze, które zgarnie wygrany, chociaż pojawiły się tutaj już spore zmiany. Włodarz FAME MMA nie obija się na treningach, jak najlepiej przygotowując się do swojej kolejnej, czwartej już walki i jak widać po jego formie, robi ogromne postępy. Zdjęcie, które pojawiło się na jego profilu na Instagramie mogło wprawić wiele osób w osłupienie.

Boxdel pokazał się bez koszulki przed walką z Pawłem Jóźwiakiem na FAME 17! Forma włodarza freak-fightowej organizacji robi wrażenie

Michał Baron niejednokrotnie spotykał się z niezbyt przyjemnymi komentarzami, w których wyzywany był od "grubasów", co miało miejsce również podczas potyczki słownej z Pawłem Jóźwiakiem w czasie pierwszej konferencji przed FAME 17. Teraz jednak określenie to coraz mniej pasuje do włodarza freak-fightowej organizacji, który wylewał w ostatnim czasie na treningach siódme poty i teraz może pochwalić się efektami swojej ciężkiej pracy. A jest czym. Sprawdźcie, jak wygląda Boxdel przed walką z Pawłem Jóźwiakiem, klikając w galerię zdjęć poniżej!