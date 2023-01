Wielka zmiana w walce Boxdel - Paweł Jóźwiak na FAME 17! Prezes FEN nie zgodził się na te warunki

Karta walka nadchodzącej gali FAME MMA 17 wygląda całkiem obiecująco tym bardziej, że podczas pierwszej konferencji przed FAME 17 federacja odkryła niemalże wszystkie karty. Jedną z najważniejszych informacji była zapowiedź starcia Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem, a wymiana zdań pomiędzy zawodnikami podczas panelu przyniosła masę emocji. Dodatkowo włodarze FAME MMA ujawnili, że obaj zawodnicy mieli wrzucić do puli po 200 tysięcy złotych, a wygrany miał zgarnąć wszystko. Kilka dni później okazało się jednak, że w walizce będzie jedynie połowa tej kwoty.

Zmiana zasad przy walce Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem! Na ostatniej prostej prezes FEN miał nie zgodzić się na pierwotne warunki

Boxdel opublikował na swoim kanale YouTube film, podczas którego odpowiedział na najczęściej zadawane mu pytania i przy okazji ujawnił, że prezes FEN chce, aby obaj zawodnicy do puli wrzucili połowę tego, co pierwotnie zakładano. - Jeżeli Wam się wydaje, że ten gość ma w ch** hajsu, to zejdźcie na ziemię. W walizce z kasą, która została pokazana na ostatniej konferencji ostatecznie wyląduje 200 tysięcy złotych. Każdy z nas da po 100 tysięcy - wyznał Boxdel w swoim materiale.

Wielka zmiana w walce Boxdel - Paweł Jóźwiak na FAME 17! Prezes FEN jednak nie zgodził się na te warunki

Dla jednego z włodarzy FAME MMA to jasny sygnał, że jego rywal boi się porażki i nie chce skończyć z niczym. - To jest prawdziwa twarz wielkiego prezesa. Jóźwiak jest tak pewny swojej wygranej, że nie zgodził się, by do puli każdy z nas dołożył po 200 tysięcy. Ja chciałem dać. Paweł Jóźwiak musi mieć gwarantowaną kasę, bo zwyczajnie boi się, że przegra. A tak, ma przynajmniej stówkę. - kontynuował Boxdel informując, że ostatecznie w walizce z pieniędzmi znajdzie się łącznie 200 tysięcy.

