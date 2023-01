Niepojęte, jak Marcin Najman wygląda przed walką z Jackiem Murańskim! "El Testosteron" pokazał się bez koszulki

Emerytura nie grozi w najbliższym czasie Marcinowi Najmanowi, który po walce z Pawłem Jóźwiakiem natychmiast wziął się za przygotowania do kolejnego starcia, które będzie miało miejsce na HIGH League 6. "El Testosteron" rzetelnie przychodzi do przygotowań przed walką z Jackiem Murańskim i zgodnie z zapowiedzią zrzuca zbędne kilogramy, aby w klatce zaprezentować się z jak najlepszej strony. Efektami swojej pracy postanowił pochwalić się na Instagramie pozując przed lustrem bez koszulki.

Marcin Najmana pokazał się bez koszulki przed walką z Jackiem Murańskim! Niewiarygodne, jak "El Testosteron" wygląda przed HIGH League 6

Obecnie Marcin Najman znajduje się w Zakopanem na obozie, gdzie szlifuje formę do walki z Jackiem Murańskim, a motywację ma przecież ogromną. W grę wchodzi nie tylko pokonanie "Starego Murana". "El Testosteron" musi bowiem wytrzymać w kletce co najmniej jedną pełną rundę, aby zgarnąć wypłatę. Dlatego właśnie częstochowianin rzetelnie przygotowuje się do walki. Przed HIGH League chciałby ważyć ok. 100 kilogramów i wszystko idzie w tym właśnie kierunku, co potwierdza jego zdjęcie bez koszulki. Zobaczcie, jak Marcin Najman wygląda przed walką z Jackiem Murańskim, klikając w galerię zdjęć poniżej!