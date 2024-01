Mocny wpis Marcina Wrzoska po wybuchu afery. Zwrócił się do byłej partnerki. Ostra reakcja na rozwój wypadków

Co dalej?

Marcin Wrzosek miał okazję występować z powodzeniem w KSW, a następnie zdecydował się na walki we freak-fightach. Zawodnik, który miał przeszłość związaną z UFC jest rozpoznawalną postacią w polskim MMA i między innymi dlatego dość szokujące okazały się wiadomości jego byłej partnerki. W piątek 19 stycznia na Instagramowym koncie kobiety pojawiły się treści pokazujące, ze w ich związku działo się sporo złych rzeczy, a "The Polish Zombie" miał zachowywać się agresywnie w stosunku do partnerki.

Marcin Wrzosek odniósł się do poważnych zarzutów pod jego adresem! Wystosował specjalny apel

Wrzosek zwrócił się do byłej partnerki

Sam zawodnik również opublikował oświadczenie, w którym nie chciał szerzej komentować całej sytuacji. Ale jak to bywa w Internecie, pojawiły się nieprawdziwe zarzuty, że Wrzosek miał naruszyć nietykalność cielesną partnerki. Spotkało się to z ostrą reakcją kobiety, która zaprzeczyła, jakoby Wrzosek miał ją uderzyć. Zawodnik po dłuższym czasie podziękował za zdementowanie poważnych oskarżeń i wziął na siebie odpowiedzialność za rodzinne problemy.

- Pomimo że uważam, że prywatne sprawy między partnerami powinny pozostać prywatne, chciałbym podziękować (tutaj pada nazwa profilu kobiety) za jej ostatni wpis, który dementuje najpoważniejsze pomówienia, które padały pod moim adresem. Również proszę o nie rozpowszechnianie plotek sugerujących, że Viola robi coś dla zasięgów lub, że postradała całkowicie zmysły. To nieprawda - czytamy we wpisie Wrzoska. - Jako głowa rodziny biorę odpowiedzialność za nasze problemy. Proszę o zaprzestanie komentarzy szkalujących Matkę mojego dziecka. Tym wpisem chciałbym zakończyć publiczną dyskusję w całe sprawie. Całość oświadczenia poniżej.

i Autor: Instagram/polishzombiemma