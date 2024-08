Nagle gruchnęły pilne wiadomości w sprawie Marty Linkiewicz. Wszystko wydarzy się w trakcie FAME MMA, tak potężnie jeszcze nie było!

Marcin Najman będzie walczył z Krzysztofem Rutkowskim? To zdjęcie rozpaliło wyobraźnie, wyraźna prośba do Clout MMA!

Marta Linkiewicz będzie bohaterką wielkiego widowiska! Gwiazda freak-fightów już w trakcie następnej gali FAME MMA będzie bohaterką starcia z Karoliną Owczarz, o czym poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych! Włodarze federacji zapowiadają wspaniałe wydarzenie, które bez wątpienia przyniesie wiele emocji. Będzie się działo!

Marta Linkiewicz gwiazdą hitu na FAME MMA! Fani będą zachwyceni

O walce Owczarz i Linkiewicz mówiło się już od dłuższego czasu, jednak dopiero na FAME MMA 22 doczekamy się wyczekiwanej walki, a organizatorzy zapowiadają wielkie emocje!

- Najpotężniejsze starcie kobiet w historii federacji, na samym PGE Narodowym! Już 31 sierpnia zobaczymy najważniejszy pojedynek w karierze Marty „Linkimaster” Linkiewicz, która zmierzy się z polską zawodniczką federacji KSW – Karoliną Owczarz! Od legendarnego sparingu ponad dwa lata temu po wspólny pojedynek w jednym oktagonie na największej gali freakowej! Pierwsze pogłoski o możliwym starciu Pań w przyszłości pojawiły się już przy FAME 13, kiedy Marta w jednym z programów CAGE wspominała o sparingu z Karoliną, w którym poradziła sobie jak równa z równą. 👀 Owczarz nie pozostawiła tego bez odpowiedzi i na swoim Instastory ustosunkowała się do słów Marty, wręcz śmiejąc się z jej wypowiedzi. Karolina nie sądziła, że jedna luźna runda sparingowa może odbić się takim echem w mediach… Tym razem to nie będzie sparing – to będzie prawdziwa wojna! 🤼‍♀️ Tutaj zadecydują trzy piękne i długie rundy po trzy minuty! Zapowiada się naprawdę charakterna i krwawa bitka! - piszą organizatorzy gali