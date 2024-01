Najjjka zawalczy na Clout MMA? Kontrowersyjna katolicka influencerka mówi o ofercie, zobaczymy ją w oktagonie?

co za bomba

Wiemy, co z Mariuszem Pudzianowskim w FAME MMA! Jasna deklaracja, mamy komentarz federacji [TYLKO U NAS]

Katolicka influencerka Najjjka nową gwiazdą federacji Clout MMA? Mimo że organizacja odpowiedzialna za galę nie zapowiadała, aby w jej karcie walk miało się znaleźć miejsce dla tej głośnej postaci polskiego internetu, tak ona sama twierdzi, że dostała ofertę i myśli nad tym, aby ją przyjąć. Czy doczekamy się debiutu Najjjki w świecie freak-fightów?

Najjjka na Clout MMA? Kontrowersyjna influencerka miała dostać ofertę

Znana z bardzo mocnych wypowiedzi w przestrzeni medialnej Najjjka powiedziała na swoich mediach społecznościowych, że ma ofertę z Clout MMA i mogłaby się tam pojawić, aby przekazać swoje wartości widowni, a może nawet doprowadzić do tego, aby ktoś się nawrócił. Sama jednak zmaga się z dość dużym dylematem względem tego, czy przyjąć propozycję.

- Wiem, że są przeróżne opinie na temat tej federacji. Wiecie co? Pieniądze są dobre, sławę też można wykorzystać w dobry sposób. (...) Ja tam wejdę, przekażę tam jakieś poglądy, może ktoś przy okazji się nawróciłby. (...) Pytanie teraz do mojej widowni - co wy o tym myślicie? - pyta Najjjka na nagraniu na TikToku.