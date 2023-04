Nie uwierzycie w to, jakie wykształcenie posiada Marcin Najman. Czymś takim może pochwalić się niewielu

Marcin Najman już kilkukrotnie twierdził, że kończy sportową karierę, jednak póki co zawsze wracał. Całkiem niedawno na gali High League 6 miało dojść do długo wyczekiwanego pojedynku „El Testosterona” z Jackiem Murańskim, ale z wiadomych względów nie mogła ona zostać zrealizowana. Zamiast tego przeciwko Najmanowi wystąpił Paweł Jóźwiak. Bokser i szef FEN-u walczyli już ze sobą wcześniej i Jóźwiak błyskawicznie rozbił rywala na gali Wotore 6. Rewanż okazał się udany dla „El Testosterona”, który tym razem wygrał i to po jednogłośnej decyzji sędziów. Choć fani kojarzą Najmana przede wszystkim z jego walk, wielu może nie pamiętać, że jego wykształcenie dotyczy kompletnie innej sfery życia.

Marcin Najman posiada nietypowe wykształcenie!

Marcin Najman w swoim życiu zajmował się różnymi rzeczami, a sport to nie jest jego jedyna pasja. W ostatnim czasie udzielał się on na różne tematy choćby w telewizji, komentując różne ważne wydarzenia w kraju i na świecie. Fani freak-fightów, w których wciąż aktywny jest Najman, mogą nie pamiętać, że jedną z wielu jego pasji jest także muzyka i „El Testosteron” ma nawet wykształcenie w tym kierunku!

Marcin Najman potrafi grać na kilku instrumentach, o czym mówił m.in. w wywiadzie dla portalu NaTemat. - Jestem po klasie z kontrabasem. Gram na fortepianie, potrafię na gitarze basowej - przekazał Marcin Najman. Co więcej, ma on także wykształcenie pedagogiczne, czyli może uczyć innych. Więcej szczegółów na temat wykształcenia Marcina Najmana znajdziecie w galerii poniżej.