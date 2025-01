Zaczęli rozliczać Mariusza Pudzianowskiego! Wyciągnęli mu wszystko. Pojawił się jeden post i się zaczęło

Uznany polski pięściarz zaatakował Natana Marconia! Spotkał go na żywo i nie wytrzymał

Mariusz Pudzianowski doskonale wie, jak w dalszym ciągu angażować swoich fanów w mediach społecznościowych, dzięki czemu co rusz na jego profilach pojawiają się mniej lub bardziej zaskakujące treści, które wielokrotnie pokazywały również dystans gwiazdora KSW do siebie. Tym razem postanowił on jednak zadać internautom bardzo ważne pytanie, które zgodnie z oczekiwaniami, natychmiast zaczęło generować kolejne odpowiedzi, komentarze i opinie. W rezultacie fani "Pudziana" zaczęli rozliczać z osiągnięć i kariery nie tylko samego Pudzianowskiego, ale również Mameda Khalidova, Jana Błachowicza i Joannę Jędrzejczyk.

Na profilu Mariusza Pudzianowskiego na Facebooku pojawiła się specjalna grafika z wizerunkiem czterech kluczowych postaci w historii polskiego MMA z pytaniem, kto zrobił dla tej dyscypliny najwięcej? Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać i wiele osób wskazało właśnie na "Dominatora" biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo przyczynił się on do popularyzacji MMA w naszym kraju.

- Wypromował Mariusz, najwięcej osiągnął Błachowicz i Jędrzejczyk, Mamed zbudował legendę - wskazał jeden z użytkowników - Bez Pudzilli nie było by żadnego z reszty tych osób i taka jest prawda czy się to komuś podoba czy nie. - zdecydował się na mocne stanowisko kolejny z fanów "Pudziana". - Z siłacza który podnosil ciężary przekształcić się w osobę która potrafi zawalczyć w mma to dla mnie jesteś Ty. Kibicowałem tobie jako strongmen i kibicuję tobie jak jesteś w klatce. Człowiek z charakterem i głową na karku. - rozpływał się na siłaczem kolejny z mężczyzn.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym stanowiskiem i wskazują, że dla polskiego MMA każdy z czwórki Pudzianowski, Jędrzejczyk, Khalidov i Błachowicz jest niemalże tak samo istotny, mogąc pochwalić się ogromnymi sukcesami w MMA.

- Wyróżnienie kogokolwiek jest nie na miejscu bo to jednoczesne poniżenie pozostałych. Każda z tych postaci to legenda, człowiek jedyny w swoim rodzaju, który poniósł taki trud żeby zbudować swoją legendę, że nikt poza nim samym nie wie ile to kosztowało wyrzeczeń, bólu, potu, łez i walki z samym sobą. Szacunek dla nich i dla innych wybitnych polskich sportowców. - wypalił stanowczo jeden z użytkowników Facebooka.

