Pojawiło się zdjęcie Mariusza Pudzianowskiego z gwiazdą filmów dla dorosłych! Niespodziewanie gwiazdor KSW wywołał lawinę

Pomimo tego, że Mariusz Pudzianowski zdobył w czasie swojej kariery ogromną sławę, szacunek i pieniądze, to gwiazdor federacji KSW nadal stara się, aby pozostać na świeczniku, do czego niezbędne są mu jego profile w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikowane są kolejne treści angażujące fanów strongmana. W ostatnim czasie częściej przewijają się tam obrazy generowane przy użyciu sztucznej inteligencji, co w połączeniu z niemałą kreatywnością daje abstrakcyjne, aczkolwiek ciekawe alternatywne scenariusze na karierę i życie Pudzianowskiego. Tym razem jednak zaskoczył i to dość mocno.

Pudzianowski wywołał lawinę zdjęciem z gwiazdą filmów dla dorosłych

W ostatnim czasie internauci mogli zobaczyć obraz przedstawiający "Dominatora" i Son Goku z anime "Dragon Ball", a także Pudzianowskiego siłującego się na rękę z Cristiano Ronaldo w środku lasu. Teraz jednak gwiazdor KSW postanowił opublikować obraz stworzony z wykorzystaniem AI, który przedstawia go w towarzystwie Mii Khalify. 31-latka, nazywająca się naprawdę Sarah Joe Chamoun to libańska aktorka, która w przeszłości zasłynęła występując w filmach dla dorosłych. - Mają chłopaki fantazje 😉😉🫣 Ps: śmieje się z tych przeróbek - dodał krótko "Pudzian" wyjaśniając, że obrazy te są mu podsyłane przez wiernych fanów, a ten tylko dzieli się nimi z szerszym audytorium.

Pudzianowski w towarzystwie Mii Khalify. Zdjęcie wywołało lawinę

W porównaniu do innych postów i zdjęć, jakie w ostatnim czasie publikowane są na profilach Pudzianowskiego, to z libańską aktorką błyskawicznie zyskało kilka tysięcy reakcji, zwłaszcza prześmiewczych. Internauci postanowili przetestować wiedzę "Dominatora" i próbowali dowiedzieć się, czy ten w ogóle rozpoznaje kobietę, obok której został umieszczony. - To sąsiadka z naprzeciwka - odparł prześmiewczo Pudzianowski.

