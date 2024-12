Ujawnił się najbliższy rywal Mariusza Pudzianowskiego! O tej walce mówiło się od miesięcy

Mariusz Pudzianowski ma już rywala do walki w KSW!

Od ostatniej walki Mariusza Pudzianowskiego w grudniu minęło dokładnie półtora roku. W czerwcu 2023 r. "Pudzian" przegrał hitową walkę z Arturem Szpilką na gali XTB KSW Colosseum 2 i od tamtej pory nie wrócił do klatki. Jego powrót planowano na jubileuszowej gali XTB KSW 100 w listopadzie, ale były strongman wycofał się z walki. Był to wielki cios dla kibiców, ale też jego potencjalnych rywali, którzy długo czekali na decyzję 47-latka, by dowiedzieć się, że nie wystąpią na wyjątkowej gali. W tym gronie był też Eddie Hall, zestawiany od dłuższego czasu z Pudzianowskim. Wygląda na to, że brytyjski siłacz wreszcie dogadał się na walkę z polską legendą zawodów strongman.

Eddie Hall wygadał się o walce z Pudzianowskim

Dziennikarz Adrian Szymański dotarł do ostatniej rozmowy Halla, do której doszło tuż po jego rozmowach z KSW. - Dosłownie wczoraj dostałem kontrakt na walkę z Mariuszem Pudzianowskim. Początek przyszłego roku, kwiecień, maj, czerwiec, musimy porozmawiać. To KSW, więc będzie w Polsce - zdradził Anglik swojemu rozmówcy, a jego słowa szybko rozeszły się po portalu X. Wszystko wskazuje na to, że jego walka z "Pudzianem" jest już dogadana.

Eddie Hall zdradził, że dostał kontrakt na walkę z Mariuszem Pudzianowskim w KSW. – Dosłownie wczoraj dostałem kontrakt na walkę z Mariuszem Pudzianowskim. – Możesz podzielić się jakimiś szczegółami?– Początek przyszłego roku, kwiecień maj, czerwiec, musimy porozmawiać. To… pic.twitter.com/7RwKv5uxIl— Adrian Szymański (@adrians_mma) December 14, 2024

Eddie Hall podobnie jak Polak uchodził swego czasu za "najsilniejszego człowieka świata". Do dziś jego rekord świata w martwym ciągu wynoszący 500 kilogramów z 2016 r. robi ogromne wrażenie. Powszechnie uważa się to za jeden z największych wyczynów siłowych w historii. Rok później Anglik wygrał zawody World's Strongest Man. W 2022 r. stoczył walkę bokserską z islandzkim siłaczem, Hafthorem Juliusem Bjornssonem, którą przegrał. Teraz chce spróbować sił w MMA z legendarnym polskim "Dominatorem".