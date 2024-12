Pudzianowski z Błachowiczem poszli po bandzie! Nagranie sprawia, że szczęki zaryły nam o ziemię. Świąteczny klimat udzielił się pełną gębą

Jan Błachowicz to bez wątpienia jedna z największych gwiazd sportów walki nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. "Cieszyński Książe" jeszcze nie tak dawno mógł się pochwalić pasem mistrzowskim UFC, niestety stracił go po pojedynku z Gloverem Teixierą. Polaka kibice niestety nie mogli zobaczyć w 2024 roku w oktagonie, ponieważ musiał on przejść dwa zabiegi na barki, dzięki którym może jeszcze wrócić do klatki.

Błachowicz wejdzie do oktagonu UFC w marcu 2025 roku, a jego rywalem będzie Carlos Ulberg. Będzie to idealny moment dla "Cieszyńskiego Księcia", aby pokazać że to nie jest jego ostatnie słowo i może jeszcze sporo namieszać w swojej kategorii wagowej.

Mariusz Pudzianowski i Jan Błachowicz śpiewają kolędy z innymi zawodnikami. Ten widok zapamiętacie na długo

Mariusz Pudzianowski ostatnio nie mógł zawalczyć na XTB KSW 100, ale były strongman co chwilę udostępnia w mediach społecznościowych, że jeszcze ma zamiar wrócić do oktagonu w przyszłym roku. "Pudzian" pokazuje w mediach społecznościowych relacje z treningów, a tym razem Błachowicz udostępnił specjalne nagranie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na wideo można zauważyć znajomych twarzy m.in. Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego, Sebastiana Przybysza, czy Daniela Omielańczuka, którzy zaśpiewali... kolędę. Były mistrz UFC, w krótkich słowach skomentował ten występ. "Hej kolęda, kolęda! Kto wie, może zapuka i do Twojego domu. Jakieś propozycje co do nazwy naszego zespołu?" - można przeczytać.