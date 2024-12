i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Błachowicz

Ogłoszono kolejną walkę Jana Błachowicza w UFC! Wymagający rywal, przegrał tylko raz

Jan Błachowicz będzie miał ponad półtoraroczną przerwę w walkach w UFC. „Cieszyński Książę” zmagał się w ostatnim czasie z problemami zdrowotnymi, przez co musiał odwołać swoje starty w UFC w 2024 roku. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że 41-latek w końcu uporał się z kłopotami i znów wyjdzie do klatki! UFC właśnie ogłosiło, że Błachowicz wystąpi na gali w Londynie w marcu 2025 roku. Jego rywalem będzie 7 lat młodszy, Carlos Ulberg, który może pochwalić się rekordem 11-1. Jedyną porażkę poniósł z pogromcą innego Polaka w UFC.