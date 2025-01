Gwiazdor Premier League nagle wypalił o byłym reprezentancie Polski. "To mój człowiek!"

Co za występ Polaka w Premier League, rośnie z każdym meczem! Słynny Ruud van Nistelrooy wyściskał go po meczu

Paweł Wszołek grał w klubie z Loftus Road w latach 2016-2019, rozgrywając 113 meczów. Zdobył w nich 11 bramek i zanotował 13 asyst. Eze debiutował w londyńskim zespole w styczniu 2017 roku, a już od sezonu 2017/2018 stopniowo stawał się coraz ważniejszą postacią drużyny. Z czasem zyskał miano kluczowego gracza QPR. Eze w rozmowie z Wojciechem Pielą z Viaplay wspomina tamten czas: – Paweł [Wszołek] to mój gość! Oczywiście, że go pamiętam. Mamy wiele miłych wspomnień z tego czasu. To fantastyczny człowiek, bardzo spokojny. Pomógł mi dużo na początku mojej kariery w QPR. Cieszyłem się tym czasem razem z nim.

ZOBACZ: Hansi Flick wybrał skład na Barcelona - Valencia. Szok godzinę przed meczem! Co z Lewandowskim?

Zawodnik Crystal Palace dodał również: – Bardziej kojarzę go z boiska. Graliśmy na tej samej stronie, więc często rozmawialiśmy o tym, jak poprawić naszą grę – jak strzelić gola, jak rozegrać lepiej akcję. Paweł nauczył mnie mnóstwa rzeczy, które pomogły mi zrozumieć, co jest naprawdę istotne, by być piłkarzem pierwszego składu. Szczególnie chodziło o etykę pracy. Nie widziałem wcześniej czegoś podobnego. To była ogromna lekcja.

Eberechi Eze trafił do Crystal Palace w 2020 roku, a jego transfer wyniósł blisko 18 milionów euro. Od tego czasu rozegrał dla Orłów 147 spotkań, zdobywając 32 bramki i notując 23 asysty, co czyni go jednym z czołowych zawodników drużyny. w tym sezonie strzelił dotąd 6 goli i zaliczył 6 asyst w 24 spotkaniach. Paweł Wszołek z kolei od trzech lat broni barw Legii Warszawa, w tym sezonie zagrał dotąd 30 spotkań (we wszystkich rozgrywkach), w których strzelił 6 goli i zanotował 12 asyst.

ZOBACZ: Co za występ Polaka w Premier League, rośnie z każdym meczem! Słynny Ruud van Nistelrooy wyściskał go po meczu

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.