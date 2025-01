Flick wyjaśnił, dlaczego znów postawił na Wojciecha Szczęsnego. Pena dalej na ławce Barcelony

20-letnia ślicznotka namawia Lamine Yamala na szybki ślub! Anna Gegnoso przekonuje, że jest zakochana do szaleństwa

Kolejnym zaskoczeniem mogło być pozostawienie Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych. A obok "Lewego" Inaki Pena, który od kilkunastu dni mecze Blaugrany obserwuje tylko jako widz. Wojciech Szczęsny zadebiutował w meczu Pucharu Króla z czwartoligowym Barbastro, następnie wystąpił w dwóch spotkaniach Superpucharu Hiszpanii (z Bilbao i Realem Madryt) i w Lidze Mistrzów z Benfiką Lizbona.

Wszystkie spotkania ze Szczęsnym w bramce Barcelona wygrała, choć nie zabrakło wokół polskiego bramkarza kontrowersji. W finale Superpucharu wyleciał z boiska z czerwoną kartką, w meczu z Benfiką sprokurował jedenastkę, zawalił jeszcze jednego gola. Mimo że miał sporo kłopotów w obu poprzednich spotkaniach, to Barca za każdym razem schodziła z murawy zwycięska. A Hansi Flick uznał, że skoro drużyna wygrywa, to po co zmieniać. – Podjęliśmy decyzję, że będzie bronił Wojciech Szczęsny. Jeszcze z nim w bramce nie przegraliśmy – przekazał Flick przed pierwszym gwizdkiem meczu z Valencią.

ZOBACZ: Co za występ Polaka w Premier League, rośnie z każdym meczem! Słynny Ruud van Nistelrooy wyściskał go po meczu

I szybko okazało się, że w starciu z "Nietoperzami" Wojciech Szczęsny też podniósł ciśnienie kibicom. Ostatecznie sędzia, po sprawdzeniu sytuacji z pomocą VAR, anulował karnego, którego polski bramkarz miał rzekomo sprokurować. A piłkarze z pola w konfrontacji z ekipą z Mestalla radzą sobie doskonale. Już po 14 minutach prowadzili 3:0, a jeszcze przed zejściem do szatni podwyższyli na 4:0...

Wojciech Szczęsny wreszcie zadebiutował w Barcelonie