Pudzianowski zareagował na wygraną Najmana z Jóźwiakiem. Jest zaproszenie po High League 6! Mocno

Marcin Najman po ekspresowej porażce z Pawłem Jóźwiakiem na Wotore szybko dostał okazję do wzięcia odwetu. Na gali High League 6 zrewanżował się prezesowi FEN i pokonał go po jednogłośnej decyzji sędziów. Niewykluczone, że w końcu dojdzie także do trzeciego starcia tych zawodników. Na razie jednak Najmana wyzywa inny rywal. Okazało się, że do potencjalnej walki rwie się Krystian Pudzianowski.

Pudzianowski chce walki z Najmanem po High League 6

Krystian Pudzianowski zareagował na wygraną Marcina Najmana. Nie powinno to nikogo dziwić. "Pudzian" i "El Testosteron" znają się doskonale. Pudzianowski toczył nawet walkę na gali MMA-VIP, w którą mocno zaangażowany był "Ojciec Chrzestny Polskich Freak-Fightów".

- Marcin, zapraszam. Wygrałeś z Jóźwiakiem, więc zapraszam - napisał młodszy z braci Pudzianowskich. - Powrót króla. Zapraszam do tańca. Marciiin - dodał Krystian Pudzianowski, oznaczając nie tylko Marcina Najmana, ale także organizację High League. "Pudzian" przybrał groźną pozę, napinając biceps i dodając na jednym zdjęciu... filtr zmieniający przerażająco twarz.

Najman miałby okazję odegrać na rodzinie Pudzianowskich za swoją porażkę z Mariuszem Pudzianowskim w debiucie w MMA. Co ciekawe, "El Testosteron" blisko współpracuje także z... trzecim z braci Pudzianowskich, Dominikiem, z którym szykował się do starcia z Jóźwiakiem.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marcin Najman - bilans walk w MMA

Marcin Najman stoczył już dwanaście pojedynków w formule MMA, a jego bilans wychodzi obecnie "na zero". "El Testosteron" wygrywał sześciokrotnie i tyle samo razy przegrywał. Była to jego pierwsza "decyzja sędziów" od 2008 roku i pięściarskiego pojedynku w Katowicach z Antonem Lasckiem.

Krystian Pudzianowski toczył trzy pojedynki w formule MMA - wygrał dwa z nich. "Młody Pudzian" pokonał Radosława Słodkiewicza i Tomasza Chica. Lepszy od niego okazał się gwiazdor FAME MMA, Piotr Szeliga.