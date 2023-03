Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać! Tak skomentował występ Denisa Załęckiego, mocne słowa

Ewa Brodnicka rozpuściła włosy, nałożyła ponętny makijaż i...rozłożyła nas na łopatki! Patrząc na to zdjęcie można spłonąć!

Gala High League 6 jest już historią. Podczas pojedynków freak-fightowych zawsze towarzyszą wielkie emocje, które są mocno podkręcane podczas konferencji poprzedzających wydarzenia. Wszyscy kibice śledzący poczynania swoich ulubieńców w katowickim Spodku nie mogli być zawiedzeni także tym razem. W walce wieczoru Marcin Dubiel niespodziewanie znokautował swojego rywala Jarosława "PashęBicepsa" Jarząbkowskiego. Wcześniej Marcin "El Testosteron" Najman zrewanżował się na Pawle Jóźwiaku za porażkę na Wotore 6. Były pięściarz okazał się lepszy po jednogłośnej decyzji sędziów. Na długo w pamięci zostanie starcie Pawła Tyburskiego z Denisem Załęckim, pojedynek odbył się na zasadach boksu w małych rękawicach, ale "Bad Boy" został zdyskwalifikowany za próby kopnięcia oponenta.

Artur Szpilka nie mógł przejść obok tego obojętnie! Tak zareagował na porażkę Załęckiego

Artur Szpilka na trzeciej odsłonie gali High League zmierzył się z Załęckim i wygrał ten pojedynek, bo jak się później okazało rywal byłego pięściarza wyszedł do walki z kontuzją kolana. Szacunek, którym obaj się darzyli zaraz po starciu się skończył, a Szpilka nie krył rozczarowania postawą "Bad Boya". - Nie wypowiadałem się na ten temat, ale jak czytam te wypociny to mnie zalewa. Miałeś się nie tłumaczyć kontuzją, a pierniczysz jak potłuczony. Wyszedłeś po siano i oszukałeś kibiców - napisał wówczas na "Instagramie" Szpila. Od tamtego czasu ich relacje uległy diametralnej zmianie, o czym wspomniał Załęcki w wywiadzie z Mateuszem Kaniowskim. - Miałem normalne relacje ze "Szpilą" – lubiłem go bardzo. Teraz mamy złe relacje i dobrych już nie będzie - skomentował "Bad Boy".

Szpilka w mediach społecznościowych zamieścił wideo odnosząc się do sytuacji z Załęckim w roli głównej.