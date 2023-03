Pokazali publicznie zdjęcie Pudzianowskiego z młodości. Nie do wiary, że tak wyglądał

To przez to zachowanie przegrał Denis Załęcki. Kibice byli wkurzeni, łatwa wygrana Tyburskiego

W świadomości kibiców Mariusz Pudzianowski pojawił się już dawno temu. Na początku XXI wieku był prawdziwym idolem młodych adeptów sportów siłowych. "Pudzian" znalazł wówczas swoją niszę i startował w zawodach strongmanów. Polak pojawiał się na zmaganiach najwyższej rangi i regularnie zdobywał tytuł najsilniejszego człowieka planety. Wyglądał wtedy przepotężnie. Jego droga do atletycznej sylwetki zaczęła się jednak jeszcze wcześniej. Potwierdza to zdjęcie, jakie pojawiło się w sieci. Sam Pudzianowski podał je dalej na Instagramie, dając dowód temu, że nic nie przychodzi samo, a wszystko, co osiągnął, jest tylko i wyłącznie zasługą jego ciężkiej pracy każdego dnia. Nie do wiary, że już jako młody człowiek mógł pochwalić się taką muskulaturą!

Zdjęcie z młodości Pudzianowskiego pojawiło się w sieci

Takie obrazki to zawsze wielka gratka dla wiernych fanów sportowców. Kibice uwielbiają zagłębiać się w prywatne sprawy idoli i zdjęcia z młodości są jednymi z najpopularniejszych wśród internautów. Mariusz Pudzianowski już wcześniej dość często w nostalgicznych wpisach dzielił się swoimi fotkami z młodzieńczych lat. Najnowsza jednak jest wyjątkowa. Wszystko dlatego, że zestawia wygląd młodego "Pudziana" z aktualnym. Mimo upływu lat, niewiele się zmieniło. Zarówno wtedy, jak i teraz nasz sportowiec imponuje tężyzną fizyczną, którą od jakiegoś czasu przekuwa na dobre wyniki w klatce KSW.

Mariusz Pudzianowski przed kolejnymi wyzwaniami

Choć lata mijają nieubłaganie, to Mariusz Pudzianowski nie ma zamiaru powiedzieć "pas". Wciąż chce przekraczać kolejne sportowe granice. Codziennie rano wstaje i ciężko trenuje, a wieczorami spędza czas na siłowni. Wszystko po to, by być gotowym na najbardziej wymagających rywali. Już wkrótce "Pudzian" przejdzie prawdziwy test. Na PGE Narodowym w Warszawie podczas gali KSW zmierzy się w długo wyczekiwanej walce ze znanym, do niedawna pięściarzem, Arturem Szpilką. Nic dziwnego, że Pudzianowski tak bardzo chce utrzymać formę!