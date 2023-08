Arkadiusz Tańcula nie miał litości dla Adriana Polaka. Nazwał go ruską mendą. Potężne dymy przed FAME MMA 19

Przez lata swojej kariery Mamed Khalidov zyskał ogromną popularność, przede wszystkim dzięki swoim emocjonującym walkom i spektakularnym nokautom. Jeden z największych gwiazdorów federacji KSW zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego MMA i do dziś na rzeszę wiernych fanów, którzy pilnie śledzą jego kolejne ruchy w mediach społecznościowych i chcąc dowiedzieć się niemalże wszystkiego o swoim idolu, łącznie z tym jak mieszka Mamed Khalidov. Gwiazdor KSW wychodzi im naprzeciw i regularnie pokazuje urywki ze swojego życia w sieci. Nie inaczej było tym razem.

Mamed Khalidov wcześniej nie pokazywał tego publicznie. Nie do wiary, co ma w swoim domu gwiazdor KSW

Mamed Khalidov doskonale wie, jak ważne w dzisiejszym świecie jest prowadzenia profili w mediach społecznościowych i dbanie o relacje ze swoimi fanami, to też w sieci często można zobaczyć, co dzieje się w życiu ikony KSW. Tym razem postanowił on po raz pierwszy pokazać pewne zwierzątko, które posiada.

Nie uwierzysz, co Mamed Khalidov ma w domu. Nigdy wcześniej tego nie pokazywał. Fotografia wszystko ujawniła

- Życzymy miłego weekendu✌️😺 - napisał na Instagramie Mamed Khalidov, pokazując zdjęcie z kotem, który opierał się łapami o plecy siedzącego gwiazdora KSW. Pupil Khalidova szybko skradł show. - Ale masz masażystę 😂❤️ - napisała wyraźnie rozczulona fanka Mameda. - Piekny kotek❤️ - dodała kolejna z internautek komplementując zwierzątko gwiazdora KSW.