Niespodziewane informacje o Mariuszu Pudzianowskim wyszły na jaw! Dopiero teraz prawda ujrzała światło dzienne

Przed kilkoma tygodniami na kanale „Olimp Sport Nutrition” na YouTube pojawiły się trzy odcinki wywiadu z Mariuszem Pudzianowskim, a każdy z nich traktował o innej części życia byłego siłacza – od kariery strongmana, przed MMA, aż na biznesie i finansach kończąc. Prowadzący wywiad Krzysztof „Wujaszek Fericze” Ferenc obawiał się, że ostatnia z rozmów będzie najbardziej problematyczna, bowiem Pudzianowski nie lubi otwarcie mówić o pieniądzach i poruszać kwestii finansowych. Feren w rozmowie z Filipem Lewandowskim ujawnił, że sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej.

- Ku mojemu zdziwieniu, jak doszliśmy do tego tematu – wydawać by się mogło najtrudniejszego, czyli biznes, zarabianie pieniędzy, kwoty – to Mariusz otworzył się totalnie i przyszły mu te odpowiedzi bardzo lekko. - wyznał freak fighter i jeden z gwiazdorów stacji TTV. Dzięki podejściu Mariusza Pudzianowskiego, internauci mogli dowiedzieć się m.in. Jakim szefem dla swoich pracowników jest „Pudzian”, jednak z pewnością nie przyszło mu to łatwo.