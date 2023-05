Niewiarygodne, co stało się z ciałem gwiazdy KSW. Metamorfoza widoczna gołym okiem, lawina komentarzy

Polska gwiazda jedzie rowerem z Warszawy do Paryża. pashaBiceps przed morderczym wyzwaniem. Dlaczego to robi?

Gala KSW 82 będzie ostatnią przed wielkim wydarzeniem organizowanym przez polską federację mieszanych sztuk walki, a konkretnie przed XTB KSW Colosseum II. Na pewno wielu kibiców już nie może doczekać się tego, co wydarzy się na PGE Narodowym, a idealną okazją na umilenie sobie oczekiwania będzie właśnie KSW 82, na którym również nie powinno zabraknąć ciekawych pojedynków. Jednym z nich będzie starcie Briana Hooia z Andrzejem Grzebykiem.

Metamorfoza gwiazdy KSW. Tylko spójrzcie na te zdjęcia

Obaj zawodnicy niejednokrotnie udowodnili, że potrafią stworzyć świetne widowisko. Reprezentant Holandii w KSW zadebiutował w połowie 2022 i od tego czasu stoczył trzy pojedynki. Żaden z nich nie zakończył się werdyktem. Andrzej Grzebyk ma nieco dłuższy staż w największej polskiej federacji MMA. Polak pokonał ostatnio Otona Jasse i na pewno chciałby dopisać kolejną wygraną do swojego rekordu.

Zadanie nie będzie łatwe, bo Hooi to bardzo groźny zawodnik. Grzebyk jest jednak w doskonałej formie, co widać na nagraniach z ceremonii ważenia. To, co może zwrócić uwagę to fakt, że Grzebyk ma nieco mniej widoczną muskulaturę ciała. Podczas gali XTB KSW 77 ważył 79,1 kg, a teraz waga pokazała 77,5 kg, a różnicę można zobaczyć gołym okiem na zdjęciach poniżej.