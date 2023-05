Pudzianowski i Szpilka spotkali się na sali treningowej. Później stało się to. Po ich minach nic już nie dało się ukryć

Polska gwiazda jedzie rowerem z Warszawy do Paryża. pashaBiceps przed morderczym wyzwaniem. Dlaczego to robi?

Znaleźliśmy zdjęcia Ewy Brodnickiej sprzed lat! Nie uwierzycie, że to ona. Niesamowita metamorfoza pięściarki

Marcin Najman trafi do Galerii Sław KSW? Komentator Maciej Turski zabrał głos, jasne stanowisko

Powstanie Hall of Fame KSW

Po raz drugi w historii KSW zorganizuje galę na PGE Narodowym. Po kilku latach przerwy kibice znów będą świadkami wielkiego wydarzenia i wydaje się, że podczas XTB KSW Colosseum II karta walk będzie najmocniejsza w historii polskiej federacji mieszanych sztuk walki. W klatce pojawi się bowiem wiele postaci, które bez chwili zwątpienia można określić mianem legend KSW. Podczas gali nie mogło zabraknąć miejsca również dla Mariusza Pudzianowskiego.

Pudzianowski i Szpilka spotkali się na sali treningowej. "Juras" pokazał wymowne zdjęcie

Pół roku po porażce z Mamedem Khalidovem "Pudzian" wróci do klatki i znów będzie chciał odnieść zwycięstwo. Po raz kolejny będzie miał jednak trudnego rywala, bo skrzyżuje rękawice z Arturem Szpilką. Pięściarz jest rzecz jasna mniej doświadczony w MMA od swojego rywala, ale nie można zapomnieć, że w ringu mierzył się z najlepszymi zawodnikami na świecie. I to właśnie w stójce upatruje się szans Szpilki.

I to jedna z walk, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród fanów KSW. Pudzianowski i Szpilka podgrzewają jedynie atmosferę, bo w sieci pojawia się mnóstwo obopólnych zaczepek. Wydaje się jednak, że panowie są w dobrych nastrojach, o czym świadczy zdjęcie opublikowane przez Łukasza Jurkowskiego. Były zawodnik MMA pokazał spotkanie Pudziana i Szpili na sali treningowej. Na fotografii obaj zawodnicy są uśmiechnięci od ucha do ucha. - Już niebawem tych dwóch asów wejdzie do klatki na KSW Koloseum 2! Panowie dajcie show godne Stadionu Narodowego. Jaram się - napisał "Juras". Zdjęcie od razu polubione zostało przez wielu fanów.