Artur Szpilka wygraża Pudzianowskiemu! Mocna zapowiedź „Szpili” przed walką na PGE Narodowym

Wielkimi krokami zbliża się gala XTB KSW Colosseum 2, która będzie drugą w historii galą KSW zorganizowaną na PGE Narodowym. Fanów czeka tam aż 11 walk, a praktycznie każda z nich niesie wielki ładunek emocjonalny i zapowiada się widowiskowo. Nie ma jednak wątpliwości, że wielkim hitem będzie starcie Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką, a atmosferę wokół starcia obaj zawodnicy podgrzewali już od dawna. Teraz pojawiła się oficjalna zapowiedź walki, w której na jej temat wypowiadają się obaj zawodnicy jak i szefowie KSW. Widać, że Pudzianowski i Szpilka darzą się szacunkiem, ale nie zabrakło także mocnych zapowiedzi.

Artur Szpilka wprost przed walką z „Pudzianem”: wychodzę mu nakopać

Obaj zawodnicy mieli kilka ciekawych przemyśleń zarówno na swój temat, jak i przeciwnika. Mariusz Pudzianowski postanowił podkreślić, że przekwalifikowanie się ze strongmana na zawodnika MMA nie jest łatwe i w walce ze Szpilką musi być cały czas czujny. Szpilka podkreślał natomiast, że Pudzianowski, mimo że, jak sam wspomniał, wcześniej trenował inny sport, to w samym MMA jest zdecydowanie bardziej doświadczony od niego.

Bokser przyznał także, że ma pewne obawy ze względu choćby na przeszłość Pudzianowskiego. – Oczywiście, że się obawiam. Przecież był najsilniejszym człowiekiem świata, tak? To się nie wzięło z niczego – stwierdził Szpilka, ale zapowiedział, że jest przygotowany i chce „nakopać” oponentowi – Siłę Mariusz zawsze będzie miał i zobaczymy. Jestem na to gotowy! Ja się dopiero uczę cały czas, chociaż wychodzę mu nakopać, to jest normalne, po to tam wychodzę – podkreślił.

Swoistą odpowiedzią na te słowa „Szpili” jest wypowiedź Pudzianowskiego, którą bardzo dobrze znamy. Pudzianowski przypomina, że trenuje bardzo mocno i da z siebie wszystko. – Wchodzę i robię swoją robotę. Artur, trenuj ciężko. Wiesz, że ja trenuję ciężko. Łatwo nie będzie ani tobie, ani mi. Ale jak to zawsze powtarzam, tanio skóry nie sprzedam – słyszymy od byłego strongmana.