Kiedy kariera Dagmara Szewczyk zaczęła nabierać rozpędu, była ring girl szybko miała okazję przekonać się, jak to jest stanąć po drugiej stronie i weszła do klatki FAME MMA, aby zmierzyć się z Zusje. Po porażce musiała ona chwilę poczekać na swój kolejny pojedynek, który miał miejsce już na PRIME SHOW MMA. Tu również musiała uznać ona wyższość rywalki, tym razem Dominiki Rybak, jednak dzięki dwóm walkom zyskała ona ogromną rzeszę wiernych fanów, którzy masowo śledzą jej konto na Instagramie. Była ring girl doskonale zdaje sobie z tego sprawę i regularnie dostarcza nowe treści. Wiele z nich rozpala fanów do czerwoności.

Dagmara Szewczyk rozpala internautów! Była ring girl i zawodniczka FAME MMA pokazała, jak kręgi pośladkami na tle legendarnego znaku "Hollywood"

Była zawodniczka FAME MMA i PRIME SHOW MMA często pojawia się na kolejnych wydarzeniach, które odbywają się w Polsce, a w międzyczasie cieszy się życiem podróżując po wielu odległych krajach, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Stany Zjednoczone Ameryki. Podczas pobytu w USA, postanowiła ona wykorzystać swoje umiejętności twerkowania oraz lokalizację, przy jakiej się znalazła.

Nieziemsko piękna była ring girl kręci krągłymi pośladkami, aż wielu zawiruje świat! Była zawodniczka FAME MMA rozpala fanów swoim talentem

Dagmara Szewczyk postanowiła bowiem popisać się swoimi umiejętnościami w coraz popularniejszej specjalności, jaką jest twerking i stanęła twarzą do legendarnego znaku "Hollywood", który znajduje się w Los Angeles w stanie Kalifornia. Relacja udostępniona przez nią na Instagramie szybko zaczęła cieszyć się ogromną popularnością i zyskiwać kolejne polubienia od wiernych fanów.