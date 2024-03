i Autor: Twitter/Mateusz Gamrot

UFC 299

O której godzinie Gamrot – dos Anjos UFC 299 9.03.2024 UFC 299 Gdzie oglądać walkę Gamrot – dos Anjos Transmisja TV

Podczas gali UFC 299 dojdzie do długo wyczekiwanego starcia Mateusza Gamrota. Rywalem Polaka w Miami będzie Rafael dos Anjos. Zwycięstwo dla "Gamera" to będzie kolejny krok, który zbliży go do wymarzonego pasa mistrzowskiego. Na tej samej gali Michał Oleksiejczuk stanie do walki z Michelem Pereirą.