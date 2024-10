Od bogactwa gwiazdora FAME MMA aż kręci się w głowie! Zawdzięcza to walkom. Wszystkim się pochwalił

Od pewnego czasu FAME MMA to kusząca propozycja nie tylko dla gwiazd internetu. Coraz więcej sportowców i celebrytów głównego nurtu decyduje się wejść do świata freak-fightów, którym często jeszcze kilka lat wcześniej gardzili. Najlepszym przykładem jest ostatnia walka Tomasza Adamka z "Don Kasjo" podczas gali FAME 22 na PGE Narodowym, czy też wcześniejsze pojedynki Sebastiana Fabijańskiego. Były mistrz świata w boksie i popularny aktor nie ukrywali, że głównym czynnikiem skłaniającym do związania się z freakami były pieniądze. Te w porównaniu z zawodowym MMA w Polsce są wręcz kosmiczne. Potwierdza to najnowszy wpis Marcina Wrzoska, który był jednym z pierwszych zawodowców w FAME MMA.

Marcin Wrzosek chwali się kolejnym mieszkaniem

"Polish Zombie" to były mistrz KSW i uznany zawodnik tej największej zawodowej organizacji w Polsce, jednak dopiero po wejściu do freak-fightów zarobił gigantyczne pieniądze, które pozwoliły mu na inwestycje. Wrzosek się z tym nie kryje i w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych wyraża wdzięczność FAME MMA i całej branży. Dzięki niej właśnie zakupił kolejne mieszkanie, tym razem szczególne, bo w rodzinnym mieście!

"Kupiłem kolejne mieszkanie, tym razem w rodzinnej Bydgoszczy. Dzieki freak fighty, dzieki FAME MMA! A mama mówiła po co mi to mordobicie, tylko ci glowe obija… dobra zapomnialem co chciałem napisac" - zażartował na koniec wpisu, do którego dołączył dwa zdjęcia z dumnie prezentowanym aktem notarialnym nieruchomości. Warto przypomnieć, że pierwsza walka Wrzoska w FAME z "Don Kasjo" miała miejsce w listopadzie 2021 roku. W kilka lat dorobił się więc prawdziwego bogactwa!