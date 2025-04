i Autor: FAME

FAME 25

Ogromna wpadka włodarzy FAME MMA! Taazy pokazał wszystko po gali. "Odpadały jak zęby"

Nie milkną echa po gali FAME 25. Na wydarzeniu w Częstochowie nie zabrakło emocjonujących pojedynków, a przede wszystkim... kuriozalnych zakończeń. Najbardziej mówiono o znakomitej walce Marcina "Thanosa" Sianosa, który jako pierwszy historii federacji wygrał w walce 2 vs 1. Niestety w walce wieczoru pomiędzy Alberto Simao, a Kamilem "Taazym" Mataczyńskim doszło do szokującego zakończenia. Zwycięzca zdradził, co dzieje się z jego wygranym pasem.