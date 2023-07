i Autor: PRIME MMA/ materiały prasowe Adrian Cios - Magical Jr

niebywałe

Ogromny skandal na gali PRIME 5! Zawodnik odwołał walkę na chwilę przed wyjściem do klatki, federacja musiała się tłumaczyć

Waldemar Kowalski 7:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Podczas minionej gali PRIME 5, która odbyła się we wrocławskiej Hali Orbita, widzowie mieli zobaczyć aż 12 zaciętych pojedynków, wliczając w to także drugą walkę Pawła Jóźwiaka podczas jednego wieczoru. Niestety, jeden z pojedynków nie mógł się odbyć. Chodzi tutaj o starcie Adriana Ciosa z Magicalem Jr. Jak poinformowała organizacja PRIME SHOW MMA na swoim Instagramie, tuż przed walką Cios odmówił wyjścia do klatki.