Dla Pudzianowskiego będzie to pierwszy pojedynek po niemal dwuletniej przerwie, z kolei Hall zadebiutuje w poważnym MMA. Zdecydowanym faworytem tej batalii jest oczywiście Polak, z czego sprawę zdaje sobie też sam Brytyjczyk. "Wyruszam dziś do Polski, by stoczyć najtrudniejszą walkę w swoim życiu" - napisał Hall w mediach społecznościowych.

W tym samym wpisie Hall podzielił się z fanami bardzo osobistym wyznaniem.

"Nic nie uderza mocniej, niż zostawienie ich za sobą. Moje dzieci są moim światem - inspiracją do jeszcze cięższej walki i bycia lepszym człowiekiem każdego dnia. Ich miłość daje mi siłę, by przejść przez każde wyzwanie i każdy wycelowany cios w moją stronę. Walczę dla nich. Żyję dla nich. Oddam wszystko, co mam, aby ich życie było lepsze. Bądź najlepszy dla tych, którzy są dla ciebie najważniejsi" - dodał najbliższy rywal Pudzianowskiego.

Karta walk gali XTB KSW 105

Adrian Bartosiński - Andrzej Grzebyk (o pas wagi półśredniej)

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall

Artur Szpilka - Errol Zimmerman

Igor Michaliszyn - Artur Szczepaniak

Madars Fleminas - Kacper Koziorzębski

Szymon Bajor - Augusto Sakai

Laura Grzyb - Gabriela Hristea

Marcin Krakowiak - Adam Niedźwiedź

Michał Turyński - Denis Górniak