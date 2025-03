Dom Mariusza Pudzianowskiego zwali was z nóg. Luksusowej posiadłości Pudziana niczego nie brakuje

Mariusz Pudzianowski wraca do klatki KSW. Słynny zawodnik MMA i były strongman szykuje się do szalonej walki na niecodziennych zasadach. „Pudzian” zawalczy z Eddiem Hallem, czyli innym byłym siłaczem, który stawia pierwsze kroki w sportach walki. Starcie zostało zakontraktowane na zasadach dwóch rund po cztery minuty. W piątek, 28 marca doszło do pierwszego spotkania obu zawodników twarzą w twarz.

Podczas konferencji zorganizowanej przez KSW, zawodnicy rozmawiali o przeszłości, a także nadchodzącej walce. Na koniec dziennikarz Mateusz Borek zaprosił obu do spotkania face-to-face. Po chwili patrzenia sobie w oczy i żartów ze strony Pudzianowskiego, legenda polskiego sportu postanowiła skierować kilka słów do rywala.

Pudzianowski zdecydował się na wypowiedzenie tych słów w języku angielskim. Zaskoczył tym dosłownie wszystkich. Co powiedział „Pudzian”?

- Eddie, KO is surprise. Brak kondyszyn, no, crazy – powiedział Pudzianowski.

Co na myśli mógł mieć „Dominator”. Najprawdopodobniej chciał przekonać swojego rywala, że nokaut będzie zaskoczeniem, a brak kondycji do walki z nim to szaleństwo.

KSW 105: Kiedy gala?

Gala XTB KSW 105 odbędzie się w 26 kwietnia w Gliwicach. Wśród bohaterów gali będą m.in. Adrian Bartosiński, Andrzej Grzebyk, Rafał Haratyk czy Ibragim Czużigajew.

W klatce zadebiutuje także Laura Grzyb, mistrzyni Europy w boksie.