Eddie Hall walczył z dwoma rywalami naraz. Teraz powtórzy to Najman

Mariusz Pudzianowski przez dłuższy czas nie występował w KSW. Po wycofaniu się z gali KSW 100 na krótko przed jej startem, fani mogli zastanawiać się, czy „Pudzian” wróci jeszcze do klatki, a jeśli tak, to czy będzie to KSW – niedawno pojawiły się bowiem głośne spekulacje na temat możliwego dołączenia byłego strongmana do FAME MMA. Ostatecznie jednak KSW potwierdziło, że Pudzianowski zostaje u nich i na gali KSW 105 zmierzy się z Eddiem Hallem, z którym walczyć miał już na wspomnianej wcześniej setnej gali. Choć Brytyjczyk jest młodszy od Polaka, to na pewno nie może mierzyć się z nim pod względem doświadczenia. Do tej pory Hall walczył dwa razy i za każdym razem w nieco innych warunkach, niż będzie miało to miejsce na KSW 105. Co ciekawe, podobną drogą co Hall poszedł Marcin Najman, który stoczy taką samą walkę, co Brytyjski siłacz.

"Pudzianowski jest niezastąpiony". Arkadiusz Wrzosek przed XTB KSW 100 | Andrzej Kostyra

„Bestia” w świat sztuk walki weszła już w 2022 roku. Wówczas to zmierzył się w boksie z Thorem „Górą” Bjornssonem i przegrał ten pojedynek. Dopiero dwa lata później, bo w czerwcu 2024 roku, Hall wrócił do szeroko pojętego świata sztuk walki i postanowił spróbować swoich sił we freak-fightach. Na gali World Freak Fight League 1 Hall zmierzył się w formule MMA z... dwoma rywalami jednocześnie, a dokładniej braćmi Neffati, których bez problemu pokonał. Warto przypomnieć, że całkiem niedawno ogłoszono bardzo podobną walkę w Polsce, a tym razem bracia Neffati staną naprzeciwko... Marcina Najmana. Do tej walki ma dojść na gali FAME 25 już 5 kwietnia.

