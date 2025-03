Marcin Najman zawalczy z Mariuszem Pudzianowskim? Nazwał Pudziana „dziadzią”. Postawił jeden warunek

Były mistrz KSW wraca do klatki! Marian Ziółkowski jednym z bohaterów gali w Lyonie

Najman vs Pudzianowski 2? „Cesarz” nazwał legendę KSW „dziadzią”

Marcin Najman szykuje się do kolejnego pojedynku. Już niedługo na FAME 25 zawalczy nie z jednym, a z dwójką rywali. Jego przeciwnikami będą Bracia Neffati, czyli ostatni rywale Eddiego Halla. Mistrz świata strongmanów gładko pokonał swoich rywali. Teraz duet TikTokerów porwał się na starcie z „Cesarzem”. Najman przed walką został zapytany, czy po wygranej rozważałby walkę z Mariuszem Pudzianowskim.

O jego możliwych przenosinach z KSW do FAME zrobiło się głośno w ostatnich tygodniach. Wszystko wskazuje jednak na to, że Pudzianowski zawalczy ostatecznie na KSW. Czy walka Najman – Pudzianowski 2 jest możliwa?

- Pudzian to dziadzia jest. Zestarzał się inaczej niż ja. Jestem ciągle młody, piękny, elokwentny. Uważam, że wszystko jest do zrobienia. Włącznie z walką Najman – Pudzian, jak tylko te dwa szerszenie szybko rozgonię i pójdzie to sprawnie – powiedział Marcin Najman na „Kanale Sportowym”.

Pierwszy pojedynek Najmana z Pudzianowskim odbył się w 2009 roku. Górą był debiutujący w MMA „Pudzian”, który pokonał byłego pięściarza w pierwszej rundzie.