Ujawniono nieznaną zasadę walki Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem na KSW 105! To wiele zmienia

Pudzianowski przegrał dwie ostatnie walki w KSW - najpierw z Mamedem Khalidovem, a w czerwcu 2023 roku z Arturem Szpilką. Do klatki miał powrócić pod koniec zeszłego roku na jubileuszowej gali XTB KSW 100, ale kilkanaście dni przed stwierdził, że nie zdoła się odpowiednio przygotować i ostatecznie nie zobaczyliśmy go w Gliwicach.

Już wtedy mówiło się, że Pudzianowskiemu przeszła koło nosa wypłata życia. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Jak się dowiedzieliśmy, oferta KSW sprzed gali XTB KSW 100 została zaproponowana "Pudzianowi" także przed zbliżającą się galą XTB KSW 105 i w efekcie Polak za starcie z Hallem zarobi gigantyczne pieniądze.

Mariusz Pudzianowski zarobi za walkę z Hallem na gali XTB KSW 105 blisko dwa miliony złotych

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy wynika, że Pudzianowski zainkasuje - uwaga - blisko dwa miliony złotych! To oczywiście rekordowa suma w karierze byłego strongmana i być może w ogóle rekordowa jeśli chodzi o wypłatę dla jakiegokolwiek zawodnika walczącego kiedykolwiek na gali MMA w Polsce.

- Znam doskonale swoją wartość i wartość KSW. Do stołu siadamy jak równy z równym, jak dwóch biznesmenów i rozmawiamy. I jak to w biznesie - tu za dużo, tu za mało, ale znaleźliśmy kompromis. Ktoś powie, że ja pracuje dla pieniędzy, ale nie - ja pracuje za pieniądze. Jest to moja naprawdę bardzo ciężka praca - powiedział Pudzianowski tuż po oficjalnym ogłoszeniu jego walki z Hallem.