Martin Lewandowski grzmi w sprawie żałoby narodowej. Mocne słowa włodarza KSW. "To nie była żadna osoba mi bliska"

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 o godzinie 7:35. Watykan poinformował, że pogrzeb głowy kościoła odbędzie się 26 kwietnia 2025 roku. Z tego powodu prezydent Andrzej Duda zdecydował ogłosić, że właśnie wtedy w Polsce będzie dzień żałoby narodowej, co jednak wymaga kontrasygnaty premiera.

Warto zaznaczyć, że w trakcie żałoby narodowej wszystkie państwowe flagi zostaną opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Ponadto wiążę się to z odwołaniem imprez masowych, rozrywkowych, sportowych.

Wprowadzenie żałoby narodowej 26 kwietnia może się wiązać z tym, że włodarze KSW będą musieli zmienić termin, jednak jak zostało to przekazane przez Martina Lewandowskiego w rozmowie z "Kanałem Sportowym" gala odbędzie się w jednym z dni 25-27 kwietnia.

Artur Szpilka o walce z Errolem Zimmermanem na gali XTB KSW 105, treningach z Michałem Materlą, Laurze Grzyb i potencjalnym starciu z Diablo Włodarczykiem

Martin Lewandowski w mocnych słowach o żałobie narodowej. Zdecydowane stanowisko

Lewandowski w rozmowie z "Kanałem Sportowym" wypowiedział się na temat zbliżającej się gali KSW, a także powiedział wprost, że nie do końca rozumie decyzję, które zostały podjęte we wtorek.

- Bo to tylko jest takie, wiesz, narzucanie. Ja bardzo szanowałem sobie tego papieża. Naprawdę, nie mówię teraz pod publiczkę, coś takiego. Ale ja nie mam potrzeby, żeby w sobotę jakoś przeżywać żałobę. To nie była żadna osoba mi bliska. To był, wiesz, jakiś ważny człowiek dla nas wszystkich. Ważny bardziej dla chrześcijan. Ale zmuszam teraz cały kraj, żeby po prostu obchodził żałobę. Wydaje mi się, że to jest trochę okej zaznaczyć, jakiś, wiesz, symbol - minuta ciszy. I my to byśmy zrobili siłą rzeczy. Natomiast po prostu, no to jest takie trochę, wiesz, wychodzenie, no... - zaznaczył Lewandowski.