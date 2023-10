Ostry wpis prezesa FAME MMA po filmie Wardęgi! Mówi o wstręcie, skierował te słowa do zamieszanych w aferę

Wyszła na jaw prawda o wykształceniu Artura Szpilki. Dla wielu to nie do pomyślenia. Pięściarz obrał jasno wytyczoną ścieżkę

Od kilku tygodni w polskim internecie pojawiają się kolejne niepokojące materiały ukazujące, jak naprawdę zachowywali się idole wiele osób zaliczani do największych twórców na platformie YouTube. Po filmie zrealizowanym przez Sylwestra Wardęgę, trzęsienie ziemi nastąpiło również w środowisku freak fightów, kiedy okazało się, że Michał "Boxdel" Baron miał wymieniać przed laty z nieletnią dziewczyną wiadomości o zabarwieniu erotycznym. To wywołało natychmiastową decyzję FAME MMA o wykluczeniu Boxdela z bieżącej działalności organizacji. Niedługo po oficjalnym oświadczeniu FAME MMA, głos zabrał jeden z prezesów, Rafał Pasternak i zwrócił się do osób zamieszanych w tę sprawę.

Jeden z włodarzy FAME MMA już na wstępie swojej wiadomości określił zachowania przedstawione w filmie Wardęgi jako te, które wywołują u niego wstręt. Rafał Pasternak postawił się w tym miejscu jako rodzic, co spotęgowało jego negatywne emocje. Swój komentarz zakończył natomiast kilkoma słowami do osób, które dopuściły się takich czynów.

Ostry wpis prezes FAME MMA po filmie Wardęgi! Mówi o wstręcie, skierował te słowa do zamieszanych w aferę

- Są pewne sytuacje i zachowania, które budzą mój wstręt i których nigdy nie zaakceptuję. Sam jestem ojcem. Mam córkę. Nie chce nawet myśleć, co czują rodzice tych dziewczynek i co zrobiłbym na miejscu tych rodziców. Do wszystkich, którzy mają z tym cokolwiek wspólnego: nie chce Was znać i już nigdy żadnemu z Was ręki nie podam. - napisał pod oświadczeniem federacji Rafał Pasternak ze swojego prywatnego konta na Instagramie.

i Autor: Instagram/ famemmatv screen Rafał Pasternak po filmie Sylwestra Wardęgi