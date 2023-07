i Autor: Dawid Jaworski/FAME MMA Piotr Świerczewski

Wielkie zwycięstwo!

Piotr Świerczewski rozbił Daro Lwa! Weteran freak-fightów nie miał szans z byłym piłkarzem

Na gali FAME Friday Arena 1 we Wrocławiu mieliśmy okazję oglądać kilka naprawdę ekscytujących pojedynków. Z pewnością bardzo ciekawym zestawieniem była walka Piotra Świerczewskiego z Dariuszem „Daro Lwem” Kaźmierczukiem. Były reprezentant Polski do tej pory walczył raz i to w 2019 roku, a „Daro Lew” to prawdziwy weteran freak-fightów, który jednak przegrał zdecydowanie więcej walk, niż wygrał. Wielkie doświadczenie Kaźmierczuka w klatce mu nie pomogło i to „Świr” okazał się lepszy!