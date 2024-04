i Autor: instagram.com/redface.cz Drobenka Kotlarova i Regina Labajova

Tego nie da się odzobaczyć

Polskie freaki przy nich to pikuś! W Czechach doszło do walki ponad 200-kilogramowej zawodniczki z kruszynką, komiczne zakończenie pojedynku

bnm 19:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeśli myślicie, że śledząc polską scenę freak fightów widzieliście już wszystko, to jesteście w grubym błędzie. To, co wydarzyło się ostatnio na gali w czeskiej Pradze, przebija wszystko. Tego się nie da opisać, to po prostu trzeba zobaczyć.