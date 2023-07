Popek publicznie wypiął nagą pupę i pokazał to światu. Fani płakali ze śmiechu po tym, co zobaczyli. Zalew komentarzy

Wytatuowana od stóp Kamila Wybrańczyk śpiewała po nocy do pełnej butelki. Wideo pojawiło się w sieci

Popek jest doskonale znany zarówno kibicom freak-fightów, jak i muzyki. Raper nagrał kilka utworów, które w Internecie oglądały się znakomicie i dzięki temu było o nim niebywale głośno. 44-latek próbował swoich sił również w mieszanych sztukach walki. Miał okazję zawalczyć w KSW, czy też FAME MMA. Ostatni raz Popek w klatce pokazał się w marcu 2022 roku, kiedy to zmierzył się z Normanem Parke. Walka zakończyła się błyskawicznie przez kontuzję Popka.

Popek pokazał nagie pośladki. Pokazał zdjęcie prosto z Ameryki

Na razie nie wiadomo, czy 44-latek zdecyduje się na powrót do MMA, ale niczego wykluczyć nie można. Na razie Popek zwiedza świat, a konkretnie Stany Zjednoczone. Jak można wywnioskować z jego nagrania na Instastories, Popek udał się do Chicago na wyścig NASCAR. To najpopularniejsza seria wyścigowa za oceanem. Popek na Instagramie zostawił dość nietypową... pocztówkę z wyjazdu. Przy makiecie samochodu zrobił zdjęcie nagiej pupy. - Popuś znowu jest sobą! - napisał jeden z użytkowników. W innych komentarzach fani nie powstrzymywali śmiechu widząc fotografię Popka.