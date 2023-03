Popek pokazał się półnago i wylał się na niego wielki hejt. Od tych przekleństw więdną uszy

Popek już od długiego czasu nie jest kojarzony z hulaszczym trybem życia. Przez lata pokazywał w internecie, jak po królewsku się bawił. Jednak teraz daje prawdziwy przykład. Raper i zawodnik MMA regularnie publikuje filmiki z katorżniczych treningów, które mogą wytrzymać tylko najmocniejsi zawodnicy. Zerwał także z balangami i jego przemiana robi spore wrażenie. Niestety, jako osoba ze szczytu popularności, musi liczyć się również z hejtem. Ten wylał się na niego po ostatnim materiale wideo, jaki artysta i sportowiec opublikował na Instagramie. Wystarczyło krótkie nagranie, by wielu internautów zaczęło sobie używać z Popka. On sam w swoim stylu opisał multimedialny materiał z siłowni. "Król" - czytamy na jego profilu w mediach społecznościowych. O co w ogóle chodziło więc obserwującym?

Lawina hejtu po wideo Popka

Na krótkim materiale wideo można zobaczyć, jak Popek ćwiczy na siłowni. Tym razem wzmacniał górne partie mięśni. Wojownik MMA postanowił spróbować swoich sił na drążku. Choć być może faktycznie nie szło mu to jak profesjonalnemu kulturyście, to nie można odmówić mu chęci i samozaparcia. Sportowiec dawał z siebie wszystko i z pewnością to zasługuje na docenienie. Niestety, nie wszyscy potrafili to zrozumieć i na głowę Popka wylało się mnóstwo słów krytyki ze strony postrzegających się jako znawców w temacie.

Popek został mocno skrytykowany na Instagramie

Internet ma to do siebie, że nie wybacza nawet najmniejszych błędów. Ale niektóre komentarze pod nagraniem Popka przekroczyły granice dobrego smaku i były nacechowane stekiem przekleństw. "Popek robisz to tak ch****o, że bardziej się tego z****ć nie da. Weź się chłopie ogarnij" - czytamy w jednym z nich. "Królu kontroluj te bujanie, tak jak panujesz nad swoim imperium i będzie sztos" - poradził kolejny z fanów. "Jak się bierze co popadnie by być wielkim nie wiedząc o czymś takim jak ćwiczenia to efekty na załączonym filmie" - krytykowano dalej.