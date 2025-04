Agnieszka Radwańska pokazała luksusową kuchnię

Agnieszka Radwańska wciąż jest bardzo ciepło wspominana przez fanów tenisa w Polsce. Można tylko gdybać, co by było, gdyby jej kariera nie toczyła się w trakcie dominacji sióstr Williams – być może już wcześniej mielibyśmy liderkę rankingu WTA z Polski, zanim dokonała tego Iga Świątek. Mimo sukcesów raszynianki kibice chętnie wspominają Radwańską przez jej widowiskową grę i fakt, że na szczycie utrzymywała się przez długie lata. Teraz, po zakończeniu kariery, Radwańska ma wiele czasu dla siebie i swojej rodziny. Niedawno ukończyła budowę swojego wymarzonego domu i co jakiś czas udostępnia materiały z wnętrza luksusowej posiadłości. Tym razem, przy okazji Wielkanocy, fani mogli podejrzeć, jak wygląda kuchnia Agnieszki Radwańskiej.

Agnieszka Radwańska o Idze Świątek, powrocie na korty i życiu po zakończeniu kariery

Agnieszka Radwańska chętnie publikuje różne materiały w sieci, często pojawiają się tam zdjęcia czy nagrania z turniejów w padla, w którym „Isia” odnajduje namiastkę kariery tenisowej, wyjazdów na turnieje tenisowe w roli obserwatorki, czy też prywatne fotki z wakacji. Nie brakuje również zdjęć z domu, często przy okazji różnych świąt. Tym razem Agnieszka Radwańska opublikowała życzenia skierowane do swoich fanów z okazji świąt wielkanocnych. – Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych – napisała była polska tenisistka, publikując dwa zdjęcia. Na jednym widać wyraźnie, jak wygląda kuchnia w jej luksusowym domu.

36-latka postawiła w swojej kuchni na ciemne kolory i szkło. Fronty mebli kuchennych są ciemnoszare, część szafek ma natomiast całkiem przeszklone drzwi. Szare, choć nieco jaśniejsze, są wysokie krzesła stojące przy kamiennej wyspie oraz przy dużym stole. Wszystko przełamane jest jasnym kamieniem na ścianie oraz białymi blatami. Zdjęcie możecie zobaczyć poniżej.