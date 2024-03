Poruszający wpis Michała Materli. Serce boli od czytania tych słów. Napisał o ostatniej walce

Patrzenie na to, co dzieje się z Krzysztofem Radzikowskim sprawia fizyczny ból. Dla wielu to już katusze, ogromny wysiłek

Michał Materla dla wielu kibiców mieszanych sztuk walki jest postacią ikoniczną. "Cipao" niemal od początku istnienia KSW jest związany z tą federacją i jest jej byłym mistrzem. Lata mijają, a walki Materli nieustannie cieszą się wielkim zainteresowaniem. Wieku jednak nie da się oszukać i zawodnik jest bliski zakończenia swojej kariery. Na razie jednak nie schodzi ze sceny, ale ostatnie dwie walki były dla niego trudne. Przegrał zarówno z Pawłem Pawlakiem, jak i z Piotrem Kuberskim. Zwłaszcza ta druga porażka była bolesna.

Kuberski znokautował przeciwnika już w pierwszej rundzie, a na głowę Materli spadło wiele mocnych ciosów. Szczecinianin był wręcz załamany po przegranej i tuż po walce nie ukrywał smutku. Pytanie, jakie zadawali sobie kibice było takie, kiedy i czy w ogóle Materla wróci jeszcze do klatki. Starcie z Kuberskim było bowiem ostatnią walką na obowiązującym kontrakcie z KSW.

Po dłuższej przerwie Materla opublikował wpis w mediach społecznościowych. Można z niego wywnioskować, że legenda co najmniej raz jeszcze będzie chciał wejść do klatki. - Piotrze Kuberski, gratuluję, świetna dyspozycja – napisał. – Kawał wojownika z Ciebie, to wiedzieliśmy, ale „kto nie ryzykuje, nie pije szampana”. W niecałe 14 miesięcy 4 walki z topowymi zawodnikami i nie tylko zawodnikami… to był bardzo intensywny rok, jak za dobrych czasów. Potrzebowałem chwilę czasu dla siebie, bo zdrowotnie ta walka potoczyła się wyjątkowo niekorzystnie dla mnie i nie wiadomo, jaki będzie tego finał. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną w tych najgorszych momentach, a ja mimo przeciwności losu postaram się Wam Wszystkim odwdzięczyć, bo czuję na plecach odpowiedzialność za taką armię wsparcia! To była moja ostatnia walka w obowiązującym kontrakcie z KSW… Szkoda, że tak się potoczyła… - czytamy we wpisie Materli.