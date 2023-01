Okropne zdjęcia

Potworne rozcięcie na twarzy gwiazdy KSW! To była krwawa wojna w Szczecinie. Paskudne zdjęcia

Radosław Paczuski przegrał walkę na KSW 78 z Tomaszem Romanowskim. To była piękna wojna w klatce, którą "Tommy" przypłacił poważnym rozcięciem na czole. Krew zalewała mu twarz. Fani byli zachwyceni brutalnym starciem, które trzymało poziom przez piętnaście minut. Co do powiedzenia po porażce miał Radek Paczuski?